Отворено писмо на "Месец на семейството" относно признаването на еднополови бракове

Сдружение "Месец на семейството" изпрати отворено писмо към правителството относно решението на Европейския съд за признаването на еднополови бракове. Съдът реши, че еднополовите бракове сключени в друга държава трябва да се признават от държавите членки, дори да няма такова право заложено в националното законодателство. Делото бе на двойка в Полша, на която беше отказано да регистрират брака си, сключен в Германия. Писмото е изпратено към Народното събрание, Министерския съвет, Конституционен съд, Висшия съдебен съвет и Съвета на Европа.

Ето обобщение на отвореното писмо на сдружението:

Суверенитет, Конституция и идентичност: България пред ново изпитание от Съда на ЕС

В последните месеци България се оказва въвлечена в две ключови дела пред Съда на Европейския съюз — C-43/24 (Шипов) и C-713/23 (Wojewoda Mazowiecki), които поставят под съмнение традиционни конституционни понятия като пол, брак и семейство.

Сдружение „Месец на семейството“, организация, защитаваща правата на родителите и стабилността на семейната среда, публикува Становище до Народното събрание, Министерския съвет, Конституционния съд и ВСС, в което предупреждава за реална заплаха за българския народен суверенитет.

Конституцията и биологичната реалност

Българската Конституция определя брака като съюз между мъж и жена и възприема пола като биологичен факт. Това разбиране е утвърдено от Конституционния съд в редица решения и представлява основополагащ елемент от българския конституционен ред.

Становището подчертава, че никои международни или европейски актове не могат да изменят Конституцията, нито да въвеждат понятия, които са ѝ чужди, като „социален пол“ или „право на самоопределен пол“.

ЕКПЧ и историческият контекст

Европейската конвенция за правата на човека, приета през 1950 г., използва понятието „пол“ изключително като биологична категория.

Концепции като „джендър идентичност“ или „еднополов брак“ не съществуват в текста на Конвенцията, нито в намерението на нейните автори.

Тълкувателните разширения на европейските съдилища през последните десетилетия променят духа на Конвенцията без съгласието на държавите, което според Становището представлява надхвърляне на компетентност.

Когато съдът се превръща в законодател: рискът от делото „Шипов“

ВКС отправи преюдициално запитване по делото C-43/24, с което на практика предоставя на Съда на ЕС възможност да преценява дали българското конституционно понятие „пол“ следва да бъде заменено или разширено.

Според Становището това е:

делегиране на конституционно тълкуване на външен орган,

опит за заобикаляне на решения на Конституционния съд,

и съществен риск за народния суверенитет, гарантиран от чл. 1 от Конституцията.

Делото C-713/23 – опит за задължително въвеждане на еднополови бракове

В решението по делото Wojewoda Mazowiecki Съдът на ЕС постанови, че държавите трябва да признават еднополови бракове, сключени в други страни.

Това представлява:

неоправдано навлизане във вътрешните правни и конституционни компетентности,

и фактическа промяна на Договорите за ЕС по въпроси, които никога не са били делегирани на европейско ниво.

LGBTQ+ не е хомогенна група — това е политическа доктрина

Становището обръща внимание на важен, но често премълчаван факт:

Терминът LGBTQ+ не обозначава само хора с различна сексуална ориентация, а представлява политическо-идеологически конструкт, който включва идеи за „самоопределяне на пола“, „небинарни идентичности“, „право на промяна на пола в документите“, както и легитимация на еднополови бракове и родителство.

Това е социална и политическа доктрина, която:

се опитва да бъде наложена като универсален стандарт;

не е демократично приета от мнозинството европейски общества;

и не произтича от международното право.

Налагането на тези идеи чрез решения на Съда на ЕС всъщност се превръща в дискриминация срещу всички граждани, които имат различни политически убеждения и които не споделят тази идеология.

Конфликт на права: когато „самоопределеният пол“ ограничава правата на другите

Становището подчертава още една тежка последица, която често остава незабелязана:

Когато държавите бъдат задължени да вписват в документите за самоличност пол, различен от биологичния, това:

Нарушава правото на всеки друг гражданин да знае обективно дали човекът, с когото влиза в правни, социални или семейни отношения, е роден като мъж или жена.

Правото на лична сигурност, семейните права, свободата на съвестта и правото да създадеш семейство включват и правото на информиран избор.

2. Засяга пряко брачните отношения

Ако един човек трябва да реши дали да сключи брак, той има естествено и конституционно защитено право да знае:

дали другата страна е биологичен мъж или биологична жена;

дали може да създаде поколение;

какви са реалните биологични и семейноправни последици.

3. Променя обществените регистри и подкопава правната сигурност

Личните документи и гражданските регистри престават да отразяват обективни факти — а правото се основава именно на тях.

В този смисъл „правото на самоопределяне“ се превръща в привилегия, която потиска и нарушава правата на мнозинството граждани и подменя основите на правовия ред.

Заключение: Конституцията остава последната защита

Становището завършва категорично:

Нито правото на ЕС, нито практиката на Съда на ЕС, нито международни органи могат да изменят българската Конституция или да задължат България да приеме понятия и конструкции, чужди на нейния основен закон.

Въпросите за пола, брака и семейството принадлежат единствено на българския народ и на неговите конституционни институции.