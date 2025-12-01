Откриха как да „подмладяват“ кръвните стволови клетки

Ключова роля играе нарушената функция на лизозомите - клетъчни структури, отговорни за разграждането и преработката на молекулите

Възстановява се регенеративният потенциал

Учени от САЩ са открили механизма, който позволява да се направи обратим процесът на стареене на кръвните (хемопоетични) стволови клетки, пише Юрикалърт, позовавайки се на публикация в сп. Cell Stem Cell.

Изследователите от Медицинското училище „Икан“ на „Маунт Синай“ са установили, че ключова роля играе нарушената функция на лизозомите - клетъчни структури, отговорни за разграждането и преработката на молекулите.

С напредване на възрастта при лизозомите в стволовите клетки се наблюдават различни дефекти и необичайна активност. В резултат на това те стават по-неспособни да обновяват и възстановяват кръвоносната система, намалявайки способността на организма да се бори с инфекциите, което се наблюдава при по-възрастните хора, предаде БТА.

Използвайки авангардни методи за анализ, учените са установили, че лизозомната хиперактивация при мишки може да бъде потисната с помощта на инхибитор на вакуоларната АТФаза (натриево-калиева помпа - биологична структура, разположена по повърхността на клетъчната мембрана на клетките или по повърхността на мембраните на митохондриите).

Обработката с това вещество възстановява регенеративния потенциал на лизозомите.

Когато те са били обработвани ex vivo (извън организма), ефектът е бил особено изразен, като кръвотворната способност на старите стволови клетки се е увеличила с повече от осем пъти.

Изследователите също така са открили, че възстановяването на лизозомите потиска патологичната активация на специфичен механизъм, свързан с възпалението и стареенето.

Резултатите от изследването посочват лизозомите като ключова мишена за подмладяване на кръвотворната система. Авторите му смятат, че коригирането на лизозомната дисфункция може да залегне в основата на нови подходи към лечението на свързани с възрастта заболявания на кръвта и повишаването на ефективността на трансплантацията на стволови клетки при хора.