От дрон до борбена ескадрила: как GJ-11, J-20 и J-16D оформят новата китайска тактика

Военновъздушните сили на Китайската народноосвободителна армия отбелязаха 76-ата годишнина с публикуване на филм, който за първи път показва безпилотния изтребител GJ-11 Dark Dragon, летящ във формация с изтребителя за превъзходство във въздуха J-20 и изтребителя за електронна атака J-16D, пише Military Watch Magazine. Въпреки че отдавна се очакваше трите самолета да действат заедно, това е първото публично достъпно изображение, на което те го правят. Счита се, че трите самолета имат силно допълващи се възможности, като GJ-11 е по-бавен, но се смята, че има особено високи стелт възможности, които, в комбинация с известна степен на многократно използване, го оптимизират за мисии за дълбоко проникване. Тези стелт възможности се допълват от усъвършенстваните възможности за електронна война на J-16D, които му позволяват да заглушава вражески атаки, като същевременно отделя наземни системи за противовъздушна отбрана за насочване, използвайки своите противорадиационни ракети.

Отдавна се очаква J-20 да служи като команден пункт във въздуха, който да поддържа операции на GJ-11, като двуместният вариант J-20S е бил наблюдаван в симулации в миналото, водещи формации от четири безпилотни самолета. Изтребителят може да побере офицер за управление на дронове на втората си седалка. Очаква се използването на пилоти на дронове да бъде ключова характеристика на бъдещите изтребители от шесто поколение, въпреки че се очаква усъвършенстваните конструкции от пето поколение, най-забележителните от които са J-20 и американският F-35, също да се възползват от тях в бъдеще. Въпреки че остава неизвестно какво въоръжение се използва за оборудване на GJ-11, се спекулира, че той може да носи PL-15 и евентуално дори PL-XX ракети въздух-въздух, което позволява на самолета да служи като умножител на силата за подразделения J-20 за въздушни сражения. В момента в Съединените щати, Русия и Австралия се разработват и значителни програми за безпилотни изтребители в подкрепа на пилотирани изтребители от пето и шесто поколение, като забележителен пример са Boeing MQ-28 Ghost Bat и Sukhoi S-70 Okhotnik.

Очаква се J-20S да бъде пионер в операциите като команден пункт за безпилотни летателни апарати, като се очаква тези възможности да бъдат значително подобрени в подготовка за влизането в експлоатация на първите изтребители от шесто поколение на Китай в началото на 2030-те години. Първите летателни прототипи на два отделни дизайна на изтребители от шесто поколение бяха представени през декември 2024 г., като и двете програми продължиха да се развиват бързо . Значително по-голямо предизвикателство, пред което е изправен Китай при разработването на безпилотни летателни апарати, е изискването за много по-големи обсеги на полета от западните му аналози, което е необходимо поради значително по-дългите обсеги на полета, които имат неговите пилотирани изтребители. J-20, например, има боен радиус над 2000 километра, повече от два пъти този на западните му конкуренти F-22 и F-35, докато бойният радиус на неговия наследник, разработван от Chengdu Aircraft Corporation, се очаква да бъде повече от два пъти по-голям. Следователно разработването на много по-големи и по-дългообхватни безпилотни летателни апарати изглежда много възможно в подкрепа на тези програми за пилотирани изтребители от шесто поколение.