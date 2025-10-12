От понеделник пак тапи по магистрала "Тракия" заради ремонтите

И през следващата седмица от понеделник до четвъртък ще бъде приложена експерименталната организация на движението, която има за цел да се справи с километричните задръствания по магистрала "Тракия" в посока Пловдив в Софийско заради продължаващите ремонти, съобщават от АПИ.

От понеделник до четвъртък се променя организацията на движение в участъка в Софийска област между 24-и и 33-и километър на автомагистралата. На четири пъти в следобедните часове - в 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч., за около 30-45 минути ще се спира изцяло движението на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София. През това време в платното за София, в което са обособени три ленти, ще преминава само движението от столицата към Пловдив.

В още три участъка на АМ „Тракия“ в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи.

За повишаване на безопасността на движение и улеснение на шофьорите, всяка неделя до края на октомври от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София в участъка от пътен възел „Стара Загора“ до София на АМ „Тракия“ /от 208-и км до км 0/.

По магистрала „Хемус“ продължава ремонтът в участъка от км 0 до км 8 в посока София, като движението се осъществява двупосочно платното за Варна, при ограничение на скоростта до 50 км/ч. В дните неделя и понеделник трафикът се променя по следния начин:

В неделя от 15 ч. до 20 ч. ще има две ленти в посока София, а трафикът за Варна ще се пренасочва по обходен маршрут, по път I-1 София - Горни Богров – пътен възел „Яна“.

В понеделник от 6:30 ч. до 11 ч. ще се обособят две ленти в посока София, а трафикът за Варна ще се пренасочва по обходен маршрут, по път I-1 София - Горни Богров – пътен възел „Яна“.

В другите делнични дни трафикът преминава двупосочно в платното за Варна, в което има обособена една лента за трафика към София и една лента за пътуващите към Варна.