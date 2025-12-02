Официално: Министерски съвет оттегля Бюджет 2026

Още по темата: От последните минути: ГЕРБ изтегля бюджета 02.12.2025 10:36

Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Както "Труд news" първи съобщи - след решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура. Политолози коментират, че при така стеклите се обстоятелства, вероятно бюджет ще има чак през месец март.

Предложението за изтегляне на бюджета стана на неприсъствено заседание на правителството, посочват официално от правителствената информационна служба.

Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО).

"Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура", информират от информационната служба на кабинета "Желязков".