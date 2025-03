Папата с крехък и задъхан глас в аудио послание: Благодаря ви от дъното на сърцето си за вашите молитви

Папа Франциск е изпрати аудио послание, което беше пуснато на площад Свети Петър. В него той благодари на онези, които се събират там всяка нощ, за да изпратят молитвите си за него, докато той се лекува от двустранна пневмония в болница.

Докато доброжелателите се събраха за молитва на броеница за Франциск, на площада пред базиликата Свети Петър високоговорители излъчиха кратко съобщение от папата, който говореше със крехък и задъхан глас - доказателство за отслабеното му състояние.

„Благодаря ви от дъното на сърцето си за вашите молитви за моето здраве от площада, придружавам ви оттук“, каза Франсис на родния си испански. Това е първият път, в който публиката чува гласа му, откакто той влезе в болницата.

„Бог да ви благослови и Богородица да ви пази. Благодаря ви“, каза още папа Франциск. Той е родом от аржентинската столица Буенос Айрес, но обикновено изнася речите си на италиански.

В изявление Ватикана каза: „Трогнат от многобройните послания на привързаност, които се изпращат ежедневно, и благодарен за молитвите на Божия народ, папата записа кратко аудио съобщение на благодарност.“

Франциск беше откаран в болница на 14 февруари с пристъп на бронхит, преди да му бъде диагностицирана двустранна пневмония - тревожно развитие, като се има предвид, че му е била отстранена част от единия бял дроб, когато е страдал от плеврит като млад свещеник.

След три седмици, в които той беше скрит от света, без да се публикуват негови снимки, записът на гласа на Франсис, макар и уморен, дойде като облекчение за събралите се на площад Свети Петър, които го аплодираха.

Когато преди се е налагало да отсяда в папския апартамент на 10-ия етаж в болница Джемели, Франциск се е появявал на прозореца за неделната си молитва Ангел Господен, но по време на настоящата си хоспитализация той пропусна три поредни молитви.

Записът беше публикуван, след като Ватикана съобщи, че състоянието на папата е стабилно. Той претърпя дихателна криза в понеделник, която наложи използването на маска за вентилация.

