Папа Лъв XIV откри нов екологичен център на Ватикана (СНИМКИ)

Папа Лъв XIV откри нов център за обучение, посветен на екологията и устойчивото развитие. Центърът е разположен на площ от 550 декара в покрайнините на Рим.

Той разполага с лозя, маслинови гори, оранжерия със слънчеви панели и над 300 вида растения. Проектът беше стартиран от покойния папа Франциск през 2023 г.

Той свързва грижата за околната среда с проблемите на социалната справедливост и ще предлага курсове за местните деца, както и за хора от уязвими групи като бежанци, хора с увреждания и безработни.

Pope Leo XIV feeds some fish, prays & greets workers & their families at the papal gardens in Castel Gandolfo, where he will inaugurate & bless the new Borgo Laudato Si' project promoting integral ecology. pic.twitter.com/CpybsNocdK