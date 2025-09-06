Папа Лъв XIV откри нов екологичен център на Ватикана (СНИМКИ)

Папа Лъв XIV откри нов център за обучение, посветен на екологията и устойчивото развитие. Центърът е разположен на площ от 550 декара в покрайнините на Рим.
Pope Leo XIV inaugurates the Laudato Si’ Village in Castel Gandolfo, describing its project to nurture integral ecology as a “seed of hope” and a model for ecological conversion.https://t.co/wU7Sffjx7S— Vatican News (@VaticanNews) September 5, 2025
Той разполага с лозя, маслинови гори, оранжерия със слънчеви панели и над 300 вида растения. Проектът беше стартиран от покойния папа Франциск през 2023 г.
Той свързва грижата за околната среда с проблемите на социалната справедливост и ще предлага курсове за местните деца, както и за хора от уязвими групи като бежанци, хора с увреждания и безработни.
Pope Leo XIV feeds some fish, prays & greets workers & their families at the papal gardens in Castel Gandolfo, where he will inaugurate & bless the new Borgo Laudato Si' project promoting integral ecology. pic.twitter.com/CpybsNocdK— Catholic News Service Rome (@CatholicNewsSvc) September 5, 2025
На церемонията по откриването пяха италианският тенор Андреа Бочели и синът му Матео. Туристите ще могат да си купят вино, зехтин и сирене, произведено от 60-те крави, живеещи на територията на комплекса.