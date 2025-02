Папа Франциск отговори на писмо от майка, загубила сина си в катастрофа

На страниците на списание Piazza San Pietro папа Франциск отговаря на писмо от италианка, преживяла голяма трагедия – смъртта на 21-годишния ѝ син при пътен инцидент, съобщава Vatican News.

Писмото от майката

В писмото си до папата Синция разказва своята история за загубата и болката, скръбта и кризата на вярата, които тя и съпругът й са преживели след смъртта на сина им. Тя обясни, че в крайна сметка се е върнала към вярата си на празника на Непорочното зачатие същата година, но съпругът й не го е направил.

Въпреки че основават фондация на името на сина си и са доброволци в Червения кръст, все още има въпроси, които тежат в сърцето на Синция. И в края на писмото си тя ги сподели с папата: "Защо Бог не спаси сина й, на небето ли е той и ангел-пазител ли е на семейството?"

Бащинският отговор на папа Франциск

Преди да започне да отговаря на нейните въпроси, папа Франциск я съветва: "Винаги молете за застъпничеството на Мария". Той размишлява върху молитва, призоваваща Мария, която утешава "болката на майките за техните деца, които, след като са напуснали дома си един ден, никога не са се върнали".

Папата обясни, че е невъзможно да има всички отговори "пред лицето на мистерията на невинното страдание" и повтори, че Мария, Божията майка, придружава всяко разбито сърце.

Светият отец отбелязва, че болката от загубата на собственото дете е толкова силна, че дори няма дума, която да опише родителите, които са я преживели.

"Жена, която е загубила съпруга си, е вдовица. Съпруг, който е загубил жена си, е вдовец. Дете, което е загубило родителите си, е сираче. Но за родители, които са загубили дете, няма такава дума", пише Светият отец.

Папата, дълбоко развълнуван от болката на майката, я съветва да слуша собственото си сърце, в което Бог винаги говори. "Исус, който плаче с нас, посява в сърцата ни всички отговори, които търсим", пише той, цитирайки и думите на Свети Йоан Павел II, че "няма зло, което Бог да не може да превърне в още по-голямо добро".

Pope Francis opened his letter to her with this: “There are no words, not even comforting ones, despite the best intentions" to say to someone who has lost a child.https://t.co/jv0h0FzqCD