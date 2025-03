Педро Паскал е с разбито сърце

На 13 април започва излъчването на втори сезон на апокалиптичната поредица "The Last of Us". След неочаквания успех на първи сезон, който „зарази“ феновете по света със скоростта на епидемия, остава надеждата, че вторият, ако не надмине първия, поне ще бъде също толкова добър.

След премиерата през януари 2023 г. „Последният от нас“ се присъедини към сериали като „Игра на тронове“ и „Игра на калмари“ като един от малкото популярни проекти, които бяха едновременно любими на критиците и феновете. Поредицата имаше близо 32 милиона зрители през първите 90 дни във всички платформи на HBO, както и 24 номинации за наградата „Еми“.

Във втория сезон се разбиват основите на връзката между двамата главни герои, които феновете обичаха толкова много в първия сезон. Това продължение отдалечава Джоел (Педро Паскал) и Ели (Бела Рамзи) един от друг и довежда цялата история до невероятни крайности. За Педро Паскал тази промяна на сюжета е доста "болезнена", особено заради колежката му. „Въпреки че Бела и аз сме свързани завинаги, фактът, че тя не беше близо до мен през целия втори сезон, се чувстваше като жестока раздяла. Беше добре за свободолюбивата ми природа, но лошо за сърцето ми, което е разбито“, призна Паскал.