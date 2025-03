„Пеперуди на Еверест“ и приключението на Росен Райчев - Росин

Нов филм на режисьора Октавио Мая Роча

Четири картини в Националната Портретна Галерия “Смитсониън” (Вашингтон, окръг Колумбия)

Поглед в света на художника и неговото творчество

Виждаме все по-нарастващото влияние на социалните медии

“Пеперуди на Еверест” е нов документален филм на мексиканския режисьор Октавио Мая Роча, който се фокусира върху последното творческо пътешествие на международно признатия художник, известен със своя хиперреалистичен стил Росен Райчев - Росин.

Филмът дава възможност на зрителя да надникне отблизо в съзнанието на художника, в творческия му процес и в стилистичната му трансформация. Виждаме как все по-нарастващото влияние на социалните медии и революционното присъствие на изкуствения интелект са оформили мис­­ленето на Росин през последните ня­­колко години.

Постер на филма “Пеперуди на Еверест”

Филмът предизвиква зрителите да преосмислят собственото си възприятие на днешната реалност - от мащабните му хиперреалистични портрети до колекцията “Изкривяване” и в крайна сметка колекцията “Абсурд”.

“Пеперуди на Еверест” е проект, разработван в продължение на четири години, в началото на пандемията от коронавирус, когато Росин и Октавио Мая, който живее в Мексико сити, и Росин, който живее в Атланта, започват да обменят идеи за филма. Октавио Мая, проявява голям интерес към този необичаен творчески подход, който му позволява да изследва чрез филма абсурдността на сегашното време, отразена от визуалните изкуства.

Октавио Мая, известен със стила си, изпълнен със символизъм и използване на митове, има забележително участие в документални филми като “В ямата” (En el hoyo) на Хуан Карлос Рулфо, носител на наградата “Сънданс”, както и в художествени произведения като “El Ultimo Aliento” и наскоро “Un Balon”, носител на наградата “Духът на спорта” на филмовия фестивал Oly House за Олимпиадата в Париж през 2024 г. и поредицата късометражни филми “The Call 20/20” в сътрудничество с нюйоркския художник Марк Костаби с “The Call-NYC”.

Октавио Мая Роча започва кариерата си в престижната продуцентска филмова компания “El Septimo sello” на Кармен Армендарис. Октавио Мая Роча продуцира с компанията си Euphoria Films филми като “Americano” на Матийо Деми, мексиканската част на документалния филм “Това сме ние” на Морган Спърлок (One Direction) и работи по проекти като “Erendira Ikikunari” на Хуан Мора Катлет, “Cumbia Callera” на Рене Виляреал и “Nonna ?s Trip” на Батан Силва, и това са само някои от 33-те години опит в международната филмова индустрия. Продуциран от Euphoria Films Mexico и All Things Are On Fire, САЩ, документалният филм е разказан лично от Rossin.

“Пеперуди на Еверест” е интимен разказ за американския художник от български произход, чието впечатляващо творчество включва четири картини в Националната Портретна Галерия “Смитсониън” (Вашингтон, окръг Колумбия) с изображения на такива икони като Мая Анджелоу, Андрю Йънг, Морган Фрийман и Ханк Аарон.

В постановката “Пеперуди на Еверест” участват Росин, Ава Росин (която е и абстрактна художничка и муза на художника), децата им Майкъл Росин и Савана Росин, София Джактел и Катрин Хакни Смит. Продукцията е заснета в Атланта, Флорида, Единбург (Шотландия), Лондон (Великобритания) и Мексико Сити.

“Пеперуди на Еверест” ще включва оригинална музика, композирана от българския визуален и музикален артист Андрей Янев, както и номинираните за “Грами” Ману Бекер и Матео Куарон. Документалният филм в момента завършва постпродукцията и се очаква да бъде показан на някои от най-важните фестивали през втората третина на годината.

През последните две десетилетия Росин се утвърди като един от водещите световни майстори на фигуративната живопис с акцент върху портретите. Известен най-вече с мащабните си хиперреалистични портрети на суров бял фон, четири от които са изложени в Националната галерия за портрети на Смитсониън във Вашингтон, Росин гледа на себе си като на ученик на човешката природа и прекарва по-голямата част от кариерата си в анализиране на фините нюанси на характера и психологията на стотици модели.

В най-новата си колекция Росин се отдръпва назад и ни представя един много неочакван, понякога провокативен поглед към своите модели. За разлика от тези нарисувани от него лица на хора, представляващи четири континента, зрителят сега вижда фигури в реален размер, натоварени с митологични препратки и инсценирани с известна театралност. Околната среда често е странна, сюрреалистична и е отворена за различни интерпретации.