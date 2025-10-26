Пирин изпусна Етър у дома

Пирин (Благоевград) и Етър (В. Търново) завършиха 1:1 в среща от 13-ия кръг на Втора лига, като двата отбора стигнаха до головете в рамките на 20 минути през втората част.

Пиринци имаха инициативата през по-голямата част от мача, пропуснаха няколко възможности преди почивката, но в 55-ата минута откриха резултата. Марио Ивов се разписа на задна греда, след като завърши точно пробив и пас на Борис Иванов.

В 75-ата минута Пламен Цончев от Етър се измъкна от високо построената защита на домакините и прати топката в мрежата.

Пирин е на 7-о място в класирането със 17 точки, а Етър е 12-и вече с 12 и се изравни с Черноморец (Бургас), с който играе в следващия си мач.