Питър Динклидж - Малкият мултимилионер

Най-прочутото дждужде в киното Питър Динклидж се завръща в българските кина с премиерата на семейното фентъзи „Злосторница: Част 2”. Освено това Динклидж е сред първите имена в подготвяната нова версия на великия уестърн „Дивата орда”, режисиран от легендарния майстор на жанра Сам Пекинп в края на 60-те години на миналия век.

Питър Динклидж очакваше публиката да приеме топло неговия филм “Токсичният отмъстител”, но около премиерата сам 135-сантиметровия изпълнител не осъзна, че стана токсичен за голяма част от зрителите с коментарите си в последно време. Той постоянно критикува някакви стереотипи срещу “малките хора”, но според много коментатори по този начин пречи на тяхната реализация в киното. Особено остри бяха внушенията му, че в нови филми за Снежанка вече не трябва да има джуджета.

Самият Питър е играл подобни персонажи преди да пробие с “Игра на тронове” и да стане топ име в шоубизнеса.

А в знаковия си филм „Токсичният отмъстител” Питър Динклидж е потиснатият чистач на име Уинстън Гууз, който, след като пада във варел с токсични отпадъци, се превръща в не кой да е, а именно Токсичният отмъстител. Тази нова версия е затънала до шия в теми, свързани с околната среда, а Уинстън се изправи срещу алчни и корупционни зли сили в опити да спаси сина, приятелите и общността си.

Самият проект мина през много метаморфози. Тази нова и вече студийна версия на второкласното, но култово едноименно зрелище от 80-те трябваше да се обзаведе със суперзвезди като Джон Траволта и Арнолд Шварценегер, но те отпаднаха от плановете.

И така филмът попадна в ръцете на една от най-проспериращите компании в Холивуд, фокусирани върху жанрови произведения като новите версии на “Годзила” и “Кинг Конг” - Legendary Pictures.

От години Питър е най-известният малък човек на планетата. За милиони малкият мъж е и ще си остане Тирион Ланистър от фентъзи епос поредицата “Игра на тронове”, която въпреки разочароващия последен сезон си остана поп-културен феномен с глобално влияние.

Той превърна остроумния и похотлив виночерпец Тирион Ланистър, произведен от въображението на писателя Джордж. Р. Р. Мартин, в един от най-обичаните и обсъждани персонажи в цялата история на телевизията. Благодарение на успеха на героя и на сериите Питър стана световна звезда, забогатя неимоверно и заслужено спечели “Златен Глобус” и “Еми”.

Все пак някои фенове и критици останаха недоволни от начина, по който сценаристите развиха образа на Тирион Ланистър в последните сезони. От брилянтен стратег, който винаги е поне с два хода пред останалите, той сякаш се превърна в човек, който постоянно взима глупави решения и се доверява на грешните хора.

Питър Динклидж е познат на публиката с ролите си във филми и сериали като “Човешката природа”, “Ласи”, “Виновен”, “Хрониките на Нарния: Принц Каспиян”, “Рицари от съвремието” “Аз съм с нея”, “Клъцни/Срежи”, “Рокфелер плаза 30” и др.

Питър е роден на 11 юни 1969 г. в Мористаун, Ню Джърси в семейството на Джон Карл и Даян Динклидж. Баща му е застрахователен агент, майка му е гимназиална учителка по музика. Динклидж е от немски, английски и ирландски произход и страда от ахондроплазия - нарушение във вкостеняването на растежния хрущял. Родителите и брат му са с нормален ръст.

Той завършва училище в Делбъртън, а после продължава да учи в колежа “Бенингтън” във Върмонт, където се дипломира през 1991 година. През 2005 г. Питър Динклидж се жени за театралната режисьорка Ерика Шмид. Двамата имат дъщеря на име Зелиг. От години семейството му живее в Ню Йорк.

Динклидж е вегетарианец и активно подкрепя американската организация за защита на животните “Farm Sanctuary”. Преди години на въпрос затова как ниският му ръст се е отразил на неговото формиране като личност, той казва “Когато бях млад, това наистина ме разстройваше. Като младеж бях огорчен и ядосан и определено издигнах стена между себе си и света. Но с възрастта разбираш, че трябва да подхождаш с чувство за хумор. Просто знаеш, че това не е твой проблем. Техен е.”

Не се има за символ на джуджетата

Преди пет години репортер на “Ню Йорк Таймс” го пита дали се чувства като “говорител на каузата за правата на малките хора”, на който Динклидж отговаря: “Не знам какво да ви кажа. Всеки е различен. Всеки човек с моя ръст има различен живот, различна история. Различни начини за справяне с това положение. Това, че привидно изглеждам добре, не значи, че мога да давам съвети как другите да се чувстват добре. Не мисля, че напълно съм се справил. Има дни, в които се чувствам зле”.

Водеща фигура в развлекателния свят

Много хора не си дават сметка за огромното влияние на образа Тирион Ланистър върху колективното въображение на милиони зрители. “Игра на тронове” е най-успешният сериал на света благодарение на изключителните актьори. А Динклидж е в авангарда на майсторите на качествени образи. Той е водеща фигура в развлекателния свят днес, едно от най-разпознаваемите лица на телевизията. Успехът му е напълно заслужен, а аз съм на седмото небе, че именно той изигра Тирион.

Дейвид Бениоф, сценарист, създател на сериала “Игра на тронове”

Мил човек и феноменален актьор

Едно от най-големите удоволствия за мен беше да работя с Питър Динклидж. Той е най-милият човек и феноменален актьор, наистина. Вероятно му завижда всеки актьор с дребен ръст по света, защото такива роли не идват често. А най-добрите ги прави именно Питър. Той също така е изключително красив. Ако погледнете главата му, е като „Давид“ на Микеланджело.

Актьорът Чарлс Данс

Разсмива всички с историите си

Питър е изключителен човек и страхотен актьор. Той беше вдъхновение за всички в екипа на “Игра на тронове” и за милиони хора по света. Толкова години се снимахме заедно, че се бяхме превърнали в нещо като голямо, но сплотено семейство. Познаваме се, разбираме се, помагаме си. Питър е зрял човек, завършена личност, но притежава и огромно въображение, не е скъсал с детското в себе си, способен е да разсмее всички на масата с безбройните си интересни истории.

Актрисата София Търнър