Планетата продължава по пътя към критично затопляне от 2,6°C

Светът вече се е затоплил с около 1,3 °C

Светът все още е на път към катастрофално повишение на температурата с 2,6 °C, тъй като страните не са поели достатъчно сериозни ангажименти по отношение на климата, а емисиите от изкопаеми горива са достигнали рекордно високо ниво, сочат два важни доклада, цитирани от The Guardian.

Въпреки обещанията си, новите планове на правителствата за намаляване на емисиите, представени за климатичните преговори Cop30 в Бразилия, не са допринесли за предотвратяване на опасното глобално затопляне за четвърта поредна година, според актуализираната информация на Climate Action Tracker.

Сега се очаква до края на века температурата в света да се повиши с 2,6 °C над нивото отпреди индустриализацията – същото повишение на температурата, прогнозирано миналата година.

Това ниво на затопляне лесно надхвърля праговете, определени в Парижкия климатичен пакт, с който всички страни се съгласиха, и ще вкара света в нова катастрофална ера на екстремни климатични явления и тежки лишения.

В отделен доклад се установява, че емисиите от изкопаеми горива, които водят до климатичната криза, ще се увеличат с около 1 % през тази година, достигайки рекордно високо ниво, но темпът на нарастване е намалял повече от два пъти през последните години.

През последното десетилетие емисиите от въглища, нефт и газ са се увеличили с 0,8 % годишно

в сравнение с 2,0 % годишно през предходното десетилетие. Ускореното разпространение на възобновяемата енергия вече е близо до задоволяване на годишното увеличение на световното търсене на енергия, но все още не го е надминало.

„Свят с 2,6 °C означава глобална катастрофа“, заяви Бил Хеър, главен изпълнителен директор на Climate Analytics. Свят с такава температура вероятно би предизвикал сериозни „преломни точки“, които биха довели до срив на ключовата циркулация в Атлантическия океан, загуба на коралови рифове, дългосрочно влошаване на ледените шапки и превръщане на тропическите гори в Амазонка в савана. „Всичко това означава край на селското стопанство във Великобритания и в цяла Европа, суша и провал на мусонните дъждове в Азия и Африка, смъртоносна жега и влажност“, каза Хеър.

Светът вече се е затоплил с около 1,3 °C от началото на индустриалната революция поради обезлесяването и изгарянето на изкопаеми горива, което вече е довело до по-силни бури, горски пожари, суши и други бедствия.

Съгласно Парижкото споразумение, подписано през 2016 г., страните трябва периодично да актуализират плановете си за намаляване на емисиите, като се очакват нови предложения за т.нар. национално определени приноси (NDC) за настоящия кръг от климатични преговори на ООН, които се провеждат в Белем, Бразилия.

Но само около 100 страни са го направили, като предвидените намаления са много недостатъчни за справяне с климатичната криза.

Според сценарий, който отчита нетните нулеви цели на страните, както и NDC, прогнозата се е влошила леко, като глобалното затопляне ще се увеличи от 2,1 °C на 2,2 °C до края на века, според Climate Action Tracker, главно поради оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение за климата.

Доналд Тръмп нарече климатичната криза „измама“, разкъса климатичните политики в страната си и агитира за повече сондиране за нефт и газ в Америка и в чужбина. За първи път САЩ не изпратиха делегация на срещата на върха на COP, което донесе облекчение на някои делегати.

Макар че темпото на глобалното затопляне все още е опасно високо, очакваните нива са спаднали от Парижкото споразумение, когато се очакваше затопляне от около 3,6 °C до 2100 г. Това се дължи на експлозивния ръст в използването на чиста енергия и намаляването на употребата на въглища, най-мръсните от изкопаемите горива.

Въпреки това, оценка, публикувана едновременно от Global Carbon Project (GCP), установи, че емисиите от изкопаеми горива все още се очаква да се увеличат с около 1% през 2025 г.

Новите анализи показват и тревожно отслабване на естествените въглеродни поглъщатели на планетата.

Учените заявиха, че комбинираните ефекти от глобалното затопляне и изсичането на дървета са превърнали тропическите гори в Югоизточна Азия и големи части от Южна Америка от общо поглъщатели на CO2 в източници на газ, затоплящ климата.

На Cop28 в Дубай през 2023 г. беше постигнато глобално споразумение за „преход“ от изкопаемите горива, но въпросът винаги се обсъжда на срещите на ООН.

Бразилия създаде инвестиционен фонд за борба с обезлесяването, но много страни, включително Обединеното кралство, не се присъединиха към него.