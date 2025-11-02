Пожар в магазин "за един долар" в Северозападно Мексико погуби 23 души, сред които и деца (ВИДЕО)

Двайсет и трима души загинаха в пожар в Северозападно Мексико, предаде ДПА, позовавайки се на губернатора на щата Сонора - Алфонсо Дурасо.
Enluta a México explosión e incendio en tienda Waldo's de Hermosillo, con al menos 23 muertos -hombres, mujeres, menores- y 12 heridos por presunto estallido en transformador CFE.— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) November 2, 2025
Autoridades niegan atentado.
Otra vez un siniestro en Sonora que recordó tragedia en Guardería ABC. pic.twitter.com/T1LbuboogG
Сред загиналите има и деца, допълни Ройтерс.
Огнената стихия се е разразила в магазин "за един долар" от веригата "Валдо" в град Ермосильо, в щата Сонора, уточняват световните агенции
Единайсет души са приети в болница с изгаряния.
Във видеообръщение Дурасо обяви, че е издал заповед за "щателно" разследване, за да се изясни причината за пожара и кой е отговорен за него.