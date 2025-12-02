Полицията арестува трима шуменци за отвличане на колега, за да го върнат на работа

Трима мъже от Шумен са задържани за отвличане на 51-годишен мъж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

На 1 декември малко след 10:30 ч., в полицейското управление във Велики Преслав, е постъпил сигнал от жител на село Златар, че няколко души са нанесли удари по главата и тялото на мъжа, качили са го в кола, и са потеглили в неизвестна посока.

Криминалисти са установили, че 57-годишен мъж от Шумен, както и двама мъже на 32 и 30 години, са използвали сила и след заплахи са отвлекли 51-годишен мъж от габровското село Градница.

Според разследването мъжът се трудил при тях, напуснал е и си намерил работа като овчар в село Златар. Затова тримата открили къде работи и решили да го върнат на старото му работно място насила.

Тримата заподозрени са задържани за срок до 24 часа. Работата по случая продължава под надзор на прокуратурата.