“Почетен гражданин на София” станаха още 8 личности (Обзор)

На тържествена церемония в Столична община връчиха отличия на хора със забележителни успехи

Навръх празника на столицата

“Основата на един град са неговите жители. Най-голямото богатство на София са хората - със своите мисли, дела, думи, вълнения и решения, с които създават ежедневно”. Това каза кметът на София Васил Терзиев на тържествена сесия на Столичния общинския съвет по повод празника на столицата. На събитието кметът Васил Терзиев и председателят на Общинския съвет Цветомир Петров връчиха отличията “Почетен граждани на София” и “Почетен знак” на общо 15 изявени в различни области личности, които са допринесли с таланта и постиженията си за развитието на София и са постигнали забележителни успехи.

“Днес отличаваме хора, които със своите постижения показват моделите, на които обществото ни може да се опира. Те идват от различни възрасти и сфери - наука, култура, спорт, обществен живот - но всички са достойни и вдъхновяващи примери. Техните успехи ни насърчават да мечтаем по-смело, да вярваме в доброто и да го постигаме заедно”, каза кметът.

Със званието “Почетен гражданин” бяха отличени актьорът Руси Чанев, режисьорът и актьор Стефан Мавродиев, поетът Найден Вълчев, Виктор Лилов - най-добрият български олимпиец по науки за 2024 г., Таня Богомилова - олимпийски шампион по плуване от Игрите в гр. Сеул през 1988 г., Алберт Попов - състезател по ски алпийски дисциплини и победител в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо, Италия, арх. Станислав Константинов.

Сред отличените бе и проф. дтн инж. Цоло Вутов - индустриалец, учен и благодетел. Той заяви: “За мен е голяма чест да бъда удостоен със званието “Почетен гражданин на София”. Изказвам голяма благодарност на Столична община, на членовете на Столичния общински съвет и на софиянци. Благодаря специално на жителите на Район “Слатина”, за всичко, което направихме заедно през тези години”, каза професор Вутов и допълни: “Бих искал да изкажа голямата си благодарност към всички сътрудници, към всички екипи и съмишленици, с които сме работили. Искам също да изкажа благодарността си към моето голямо семейство - имам шест внука и двама сина. Благодаря и на моята съпруга, която 50 години е до мен и винаги ми е помагала.”

Проф. Вутов бе основен благодетел за възстановяването на църквата “Свети Мина” в столичния квартал “Слатина”, който отвори врати през тази година. Това е единственият възрожденски православен храм на територията на София, построен преди Освобождението и запазен до наши дни. Сградата бе пред разруха след затварянето му през 1944 г.

“Почетен знак” получиха още младите талантливи тенисисти Александър Василев и Иван Иванов, както и автомобилният състезател Никола Цолов, Мария Ландова - художник, преподавател и културен деятел, Мария Атанасова - педагог, режисьор, общественик и основател на група “Жестим” и театър “Мим-Арт”. Дружеството на кардиолозите в България също бе отличено с почетен знак за цялостната си дейност. Отличието получи проф. Кирил Карамфилов.