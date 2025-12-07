Почина Валери Николов - създателят на "Фантастико"

Визионерът, който създаде най-модерната търговска верига у нас - "Фантастико груп", Валери Николов е починал тази нощ след дълго боледуване.

Семейството му съобщи новината на корпоративния сайт, обръщайки се към своите колеги, партньори и приятели:

"На 06.12.2025г., създателят на "Фантастико груп" Валери Николов ни напусна, оставяйки ярката следа на живот, изпълнен с труд, всеотдайност и нестихващ стремеж към иновации и развитие.

Ще го помним винаги с неговия свободен дух на рок музикант; смелостта на визионер, който промени стандартите за модерна търговия в България; щедростта му към значими проекти в сферата на образованието и културата; с неговия стремеж към това винаги да бъдем добри хора и фантастични професионалисти.

Завинаги ще бъде в сърцата ни!

Дълбок поклон!

Сем. Николови"