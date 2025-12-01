По стъпките на Фанджо

Вълнуващо пътуване в историята

Гран при на Южна Америка се завръща като ретро рали

Емблематичното автомобилно рали Гран при на Южна Америка се завръща през следващата година за класически и ретро коли. Съревнованието възражда духа на легендарната надпревара от 1948 г., известна като “най-великото шосейно състезание”. Неговата продължителност ще бъде над 30 дни през месеците октомври и ноември 2026 г. Организаторите от Bespoke Rallies имат богат опит с подобни събития - от тежки изпитания за издръжливостта на машините и пилотите до елегантни турове с фокус върху ретро наследството.

Прекосяването на най-голямото високопланинско езеро Титикака на границата между Перу и Боливия е в маршрута на Гран при на Южна Америка.

Гран при на Южна Америка ще започне с драматично отпътуване в полунощ от Буенос Айрес - така както е започнало автентичното рали, организирано от Оскар Фанджо, син на легендарния пилот и петкратен световен шампион във “Формула 1” Хуан Мануел Фанджо. Маршрутът ще отведе участниците във вълнуващо преживяване по стъпките на историята с преминаване през фантастични места. Участниците, разпределени в различни групи, ще изминат близо 11 000 км през някои от най-красивите и предизвикателни терени на Южна Америка, прекосявайки Аржентина, Чили, Боливия, Перу, Еквадор и Колумбия и завършвайки в оживения крайбрежен град Картахена.

Участниците в Гран при на Южна Америка ще са разделени в различни групи в зависимост от превозните средства.

Цялото събитие ще включва 20 дни за шофиране, 8 дни за почивка и празничен финал. Състезателите ще се насладят не само на зашеметяващото трасе, но и на хотелско настаняване всяка вечер, VIP приеми в градовете по маршрута, подкрепа от местни автомобилни клубове и ще заемат своето място в историята на моторните спортове. Осигурена е логистична подкрепа, медицинска грижа и пълна координация с граничните власти във всяка страна.



