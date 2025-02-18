Пратиха Волен Чинков на мача между Левски и Спартак (Варна)

Автор: Христина Колева
Футбол БГ

Волен Чинков ще ръководи двубоя от XXII кръг на Първа лига между Левски и Спартак (Варна), обяви Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС). Срещата между "сините" и "соколите" е в петък от 17:45 часа.

Ето и всички съдийски назначения:
 
21 февруари 2025 г., петък, 12:45 ч.
ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)
ГС: Радослав Петров Гидженов    АС1: Йордан Петров Петров    АС2: Дарин Василев Иванов
4-ти: Денислав Йорданов Сталев    ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Камен Михайлов Алексиев    
 
21 февруари 2025 г., петък, 15:15 ч.
Берое - Хебър
ГС: Християна Красимирова Гутева    АС1: Мирослав Максимов Иванов    АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ти: Любомир Николаев Вушовски    ВАР: Димитър Димитров Димитров    АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Георги Крумов Виделов    
 
21 февруари 2025 г., петък, 17:45 ч.
Левски - Спартак (Варна)
ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1: Дениз Пиринов Соколов    АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ти: Васил Петров Минев    ВАР: Владимир Вълков Вълков    АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Валентин Желев Добрев    
 
22 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.
Арда - Славия
ГС: Любослав Бисеров Любомиров    АС1: Георги Пламенов Тодоров    АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ти: Геро Георгиев Писков    ВАР: Радослав Петров Гидженов    АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Кольо Димитров Данев    
 
22 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.
Ботев (Пловдив) - ЦСКА
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1: Мартин Емилов Венев    АС2: Тодор Василев Вуков
4-ти: Васил Петров Минев    ВАР: Станимир Лозанов Тренчев    АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Радан Василев Мирянов    
 
22 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.
Черно море - Лудогорец
ГС: Валентин Станчев Железов    АС1: Станимир Илков Илков    АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Владимир Вълков Вълков    ВАР: Георги Николов Кабаков    АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН:  Крум Добринов Стоилов    
 
23 февруари 2025 г., неделя, 17:00 ч.
Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)
ГС: Георги Милков Гинчев    АС1: Георги Йорданов Дойнов    АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ти: Михаел Петков Павлов    ВАР: Никола Антонов Попов    АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Иван Захариев Вълчев    
 
24 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
Септември - Крумовград
ГС: Георги Димитров Давидов    АС1: Илиян Петров Капарашев    АС2: Александър Христов Апостолов
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев    ВАР: Михаел Петков Павлов    АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Николай Георгиев Ангелов. 

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