Пратиха Волен Чинков на мача между Левски и Спартак (Варна)

Волен Чинков ще ръководи двубоя от XXII кръг на Първа лига между Левски и Спартак (Варна), обяви Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС). Срещата между "сините" и "соколите" е в петък от 17:45 часа.

Ето и всички съдийски назначения:



21 февруари 2025 г., петък, 12:45 ч.

ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Дарин Василев Иванов

4-ти: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Камен Михайлов Алексиев



21 февруари 2025 г., петък, 15:15 ч.

Берое - Хебър

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ти: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Георги Крумов Виделов



21 февруари 2025 г., петък, 17:45 ч.

Левски - Спартак (Варна)

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ти: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Валентин Желев Добрев



22 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.

Арда - Славия

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ти: Геро Георгиев Писков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Кольо Димитров Данев



22 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.

Ботев (Пловдив) - ЦСКА

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ти: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Радан Василев Мирянов



22 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.

Черно море - Лудогорец

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ти: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Крум Добринов Стоилов



23 февруари 2025 г., неделя, 17:00 ч.

Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Иван Захариев Вълчев



24 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

Септември - Крумовград

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ти: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Николай Георгиев Ангелов.