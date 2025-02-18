Пратиха Волен Чинков на мача между Левски и Спартак (Варна)

Волен Чинков ще ръководи двубоя от XXII кръг на Първа лига между Левски и Спартак (Варна), обяви Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС). Срещата между "сините" и "соколите" е в петък от 17:45 часа.
Ето и всички съдийски назначения:
21 февруари 2025 г., петък, 12:45 ч.
ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Дарин Василев Иванов
4-ти: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Камен Михайлов Алексиев
21 февруари 2025 г., петък, 15:15 ч.
Берое - Хебър
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ти: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Георги Крумов Виделов
21 февруари 2025 г., петък, 17:45 ч.
Левски - Спартак (Варна)
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ти: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Валентин Желев Добрев
22 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.
Арда - Славия
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ти: Геро Георгиев Писков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Кольо Димитров Данев
22 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.
Ботев (Пловдив) - ЦСКА
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ти: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Радан Василев Мирянов
22 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.
Черно море - Лудогорец
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Крум Добринов Стоилов
23 февруари 2025 г., неделя, 17:00 ч.
Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Иван Захариев Вълчев
24 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
Септември - Крумовград
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Николай Георгиев Ангелов.