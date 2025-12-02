Предлагат забрана на стреса на работа

Работодателите пишат планове

Стресът на работното място вече представлява над 40% от всички случаи на депресия и е основната причина за 10 000 смъртни случая годишно. Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) настоява предстоящият пакет за качествени работни места да включва директива за психосоциалните рискове, която да въведе законово изискване работодателите да предприемат мерки за предотвратяване на прегарянето и преумора.

Това съобщиха от ЕКП, като посочиха, че спешната необходимост Европейската комисия да издаде директива за прекратяване на нарастващата епидемия от стрес на работното място се вижда и от ситуацията, пред която са изправени собствените є служители. Според Европейската федерация на работещите в публичния сектор (EPSU) все по-голям брой служители на ЕК страдат от прегаряне поради “екстремно натоварване”, причинено от очакването на ръководството да прави повече с по-малко ресурси.

Всеки работодател трябва да въведе конкретен план за безопасността на хората. Знаем, че преумора може да причини прегаряне, депресия и сърдечни заболявания. Това струва на икономиката около 620 милиарда евро годишно и най-важното е, че струва живота на хората, коментира Естер Линч, генерален секретар на ЕКП.