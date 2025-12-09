Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта

"Управляващите изобретиха нов жанр: протест в подкрепа на властта. Навремето на това му викаха манифестация. Това не може да скрие, че недоволството от властта е масово", написа президентът на Република България Румен Радев във "Фейсбук" и продължи така:

"Българите са възмутени от арогантността и високомерието, от провокациите, които олигарсите устройват, за да дискредитират протеста на свободните хора. В момента службите и специализираните структури на МВР са впрегнати от същите тези олигарси срещу техните политически опоненти.

Предупреждавам, че това е груба злоупотреба с власт и за нея ще се търси отговорност.

Призовавам също така служителите на реда да не петнят честта на пагона и да не жертват своето професионално бъдеще заради хора, които утре ще ги зарежат и ще избягат със своите частни самолети.

На всичко отгоре олигарсите правят опити за етническо разделение. Но България не им е бащиния. Тя е на всички българи, на млади и стари. Площадът не е място за разделение, а място за единение. Който дели българите на етнос или на поколение, работи за своите партийни интереси, но не и за България. Призовавам, когато протестираме да спазваме закона и да не забравяме за какво сме се събрали, а това е вярата, че България на закона е възможна и заедно сме по-силни от мафията", посочи държавният глава.