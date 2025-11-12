През януари най-добре да се плаща с банкова карта, съветват от "Активни потребители"

Препоръчваме през януари, когато преходно ще има плащане и в лева, и в евро, да се плаща приоритетно с карта. Това призова Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация "Активни потребители", по БНР.

"Много е вероятно да има различни групи, които да пласират фалшиви банкноти евро, но категорично това не е възможно да стане при теглене от банкомат", добави той.

"Защото така ще намалим риска от ситуацията, в която търговецът ще трябва да смята, защото плащаме в една валута, а той ни връща в друга и за секунди трябва да направи няколко сметки. Особено в малки обекти като баничарница или кварталното магазинче за алкохол и цигари, където обикновено има и опашка зад нас, по-добре е да плащаме в евро, да не си доизхарчваме левчетата, които са ни останали, а да минем през близкия банков клон и да ги обменим наведнъж. Този обмен ще бъде 6 месеца по фиксинга 1.95583 лева за евро и без банкови такси и комисионни", каза Николов.