Премиерът свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността

Заради назначаването на особен управител в "Лукойл Нефтохим"

Премиерът Росен Желязков свиква извънредно заседание на Съвета за сигурността към Министерския съвет във връзка с назначаването на особения управител на „Лукойл Нефтохим“ в Бургас. Това съобщи председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Причината за спешната среща е обнародването в „Държавен вестник“ на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Законът цели прилагане на американските санкции срещу руската компания „Лукойл“ и разширяване на правомощията на особения управител, който ще бъде назначен от правителството да управлява рафинерията.

Междувременно парламентарното заседание започна с блицконтрол, където премиерът и вицепремиерите трябва да отговарят на актуални въпроси на депутатите. В началото на блицконтрола председателят на Народното събрание обяви, че в него ще участват премиерът Росен Желязков и вицепремиерите Томислав Дончев, Атанас Зафиров и Гроздан Караджов. По-късно Назарян уточни, че Желязков не е присъствал в залата, тъй като е свикал спешно Съвета по сигурността, и в блицконтрола са участвали само вицепремиерите.

На 7 ноември Народното събрание прие на първо и второ четене разширяване на правомощията на особен управител след становището на Министерството на финансите на САЩ, според което компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия“. Новите правила дават на държавата пълен контрол над рафинерията, като всички решения ще се взимат след одобрение на Министерския съвет и няма да подлежат на спиране или съдебен контрол.

Президентът Румен Радев наложи вето върху закона, като мотивира решението си с нарушаване на правовия ред, противоречие с европейските правни норми и висок риск за публичните финанси. Радев подчерта, че отменянето на административния и съдебния контрол върху актовете на длъжностните лица и договорите на особен управител накърнява конституционното право на защита. Впоследствие Енергийната комисия на Народното събрание преодоля ветото с 12 гласа „за“ и 3 „против“.