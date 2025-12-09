Провокаторите от протеста на 1 декември са задлъжнели клиенти на заложни къщи, обявиха от СДВР

Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели клиенти на заложни къщи - това обяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов след акцията на отряд "Кобра".

При днешната полицейска операция са проверени 10 финансови къщи и са установени 43 служители в тях, като 34 от проверените служители са криминално проявени, каза на брифинг пред журналисти главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

„Получихме оперативна информация още преди протеста на 1 декември, че се набират хора, които са клиенти на такива къщи, и поради задлъжнялостта им в такива финансови къщи, те стават лесна плячка на набиращите ги срещу малка финансова облага или опрощаване на дължими суми към тях, да вършат действия, които те ги принуждават", каза главен комисар Любомир Николов.

„Тези финансови къщи, които сме селектирали, генерират една престъпност, тъй като повечето клиенти са наркозависими или хазартнозависими лица. С тяхната задлъжнялост те стават зависими. Работещите в тези къщи, като събирачи на дълговете, много често използват принуда чрез физическа сила, за да могат по-лесно да съберат вземанията“, допълни той.

По думите му в днешния ден са селектирани лица, които са считани от органите на реда за организатори, както и такива, които ще организират групи за утрешния протест. „Няма задържани, защото извършваната от тях дейност не съставлява престъпление от общ характер. Към настоящия момент сме се ограничили само до това да проверим тяхната дейност, да видим какви лица работят“, каза още главен комисар Любомир Николов.