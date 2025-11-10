Продължава проверката на ДАНС в „Лукойл“, потвърдиха източници от службите за сигурност, съобщи БНТ. Агентите извършват действия както в нефтозавода в Бургас, собственост на руския петролен гигант, така и в офисите на „Лукойл – България“.

По информация на БНТ, акцията е започнала в края на миналата седмица и към момента продължава. От пресцентъра на компанията не коментират действията на службите.

Междувременно, според правителствената пресслужба, МВР и Министерството на отбраната са предприели допълнителни мерки за сигурност, включително наблюдение по вода и въздух, за да бъде гарантирана защитата на стратегическия обект.

"След проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС, с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност, се предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската компания "Лукойл" и в контекста на инциденти в обекти на Лукойл в няколко европейски държави", посочиха от пресцентъра на Министерски съвет.