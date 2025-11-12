Прокуратурата: Кучето Мая е било прегазено умишлено

Наказанието е от 1 до 5 години затвор

Обвиняемият не е дал обяснение и не е задържан

Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено. Това стана ясно на брифинг на Софийската районна прокуратура по случая. На него се изясни, че четириногото е било чипирано с името "Роксана".

„В рамките на досъдебното производство са събрани достатъчно доказателства, разпитани са свидетели, назначена е видеотехническа експертиза, като доказателствата до момента ни водят към извода за наличие на умисъл от страна на извършителя. Поради това същият е привлечен като обвиняем за умишлено проявена жестокост към гръбначно животно - куче порода хъски, в резултат, на което е настъпило тежко увреждане“, обясни Николай Николаев от СГП.

Наказанието, което предвижда Законът, за това деяние е от 1 до 5 години.

Към момента обвиняемият не е дал обяснение. Разследващите нямат и информация за мотивите за извършването му. "Той още не е задържан. Разследващите са в контакт с него", обясниха още от прокуратурата.

По случая е назначена и ветеринарномедицинска експертиза, която е ключава обясниха от Николай Николаев.

Вчера прокуратурата образува досъдебно производство по случая с прегазено куче в кв. "Разсадника". Производството е за проявена жестокост към куче чрез прегазване.

След запознаване с материалите, наблюдаващ прокурор е преценил, че има достатъчно данни за престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и незабавно е образувал досъдебно производство.