Протеиновите прахчета и шейкове бъкани с олово?

Протеинови прахове и шейкове съдържат опасно високи нива на олово, според проучване на независимата нестопанска организация Consumer Reports, базирана в САЩ.

В доклада се анализират 23 протеинови прахове и шейкове – гама от млечни, говежди и растителни протеинови добавки. Изследването установява, че повече от две трети от продуктите съдържат повече олово в една доза, отколкото експертите считат за безопасно за консумация, а именно около 0,5 микрограма на ден, пише CBS News.

„Тези разтворими и питателни напитки са станали изключително популярни и са част от ежедневната рутина на много хора, които се стремят да консумират повече протеини в диетата си“, обобщава Брайън Ронхолм, директор по хранителната политика в Consumer Reports.

„Нашите тестове установиха, че замърсяването с токсични тежки метали в протеиновите добавки е широко разпространено и се е влошило, откакто за първи път анализирахме тези продукти преди 15 години“, отбелязва още той.

Средно нивата на олово в продуктите на растителна основа са най-лоши – около девет пъти повече от количеството в протеините на млечна основа, като суроватка, и два пъти повече от продуктите на говежда основа.

Продуктите, в които Consumer Reports откри най-високо съдържание на олово, са Vegan Mass Gainer на Naked Nutrition и Black Edition на Huel — които докладът класифицира като „продукти, които трябва да се избягват“.

Представител на Huel заяви пред Consumer Reports, че съставките на продуктите преминават „стриктни тестове“ и че компанията е „уверена в настоящата формула и безопасността на продуктите“.

Директорът по хранене на Huel Ребека Уилямс заяви, че продуктите на компанията „напълно отговарят на международните изисквания за безопасност на храните“ и са „напълно безопасни за консумация“.

„Следи от олово се срещат естествено в някои хранителни съставки. Нивото, посочено от Consumer Reports за Huel Black Edition, е в рамките на международно признатите граници за безопасност и не представлява риск за здравето“, се добавя в изявлението.

„Ние провеждаме редовни тестове с акредитирани независими лаборатории, за да гарантираме, че нашите продукти отговарят постоянно на най-високите стандарти за качество и безопасност.“

Представител на Naked Nutrition заяви пред Consumer Reports, че компанията се снабдява със съставки от „избрани доставчици“, които предоставят документация, доказваща, че те са проверени за тежки метали, но добави, че е поискала тест от трета страна на прахообразния продукт Mass Grainer.

Два продукта също надвишават нивото на загриженост на Consumer Reports за кадмий, който е класифициран като вероятен канцероген за човека от Агенцията за опазване на околната среда. А три продукта съдържат неорганичен арсен, известен канцероген за човека според EPA.

„Хората не трябва да се притесняват, че протеиновият шейк може да го изложи на опасни нива на олово. Време е FDA да защити обществеността и да потърси отговорност от индустрията, като постави строги ограничения за оловото в протеиновите прахове и шейкове“, каза Ронхолм.