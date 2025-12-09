Професионалистите по здравни грижи започват протести от утре (10 декември) във връзка с новите законопроекти за държавния бюджет и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., обявиха от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

"Ние искаме да работим за пациентите си и тъй като никой не ще да ни чуе и след като се случиха всички тези необясними за нас ситуации в държавата, ни остава единствено и само да протестираме", каза председателят на Управителният съвет на БАПЗГ Диана Георгиева пред журналисти в парламента. "Като този път сме дали и на пациентите възможност да разберат защо го правим, раздаваме им листовка, в която пише защо протестираме", обясни тя.

По-рано от асоциацията информираха, че причината за обявените протести са неизпълнените обещания на управляващите към специалистите по здравни грижи за увеличение на минималните възнаграждения на всички в сектора и възможност за обществено финансиране на амбулаторните здравни грижи.

"В новите проекти на бюджет на държавата и НЗОК за 2026 г. не са заложени средства за постигане на минимални стартови заплати за специалистите по здравни грижи от 1550 евро. Предвижда се единствено ръст на доходите с 10% на заетите в бюджетната сфера - в случая работещите в детските ясли, РЗИ, психиатричните болници, спешните центрове и тези по трансфузионна хематология", се посочва в прессъобщението.

"Колегите са безкрайно огорчени и разочаровани, очакванията бяха свързани с наистина една достойна заплата за Европейския съюз", коментира Диана Георгиева. "Аз не представлявам само медицинските сестри, тук имаме акушерки, рехабилитатори, имаме рентгенови лаборанти, клинични лаборанти, имаме ортопедични техници и масажисти с увредено зрение", посочи тя.