Пуснаха боксьорите в почивка за месец

На нетипична за активни спортисти почивка от над месец ще се радват националите по бокс след успешните изяви през 2025 г. Старши-треньорът Жоел Арате освободи състезателите до 12 януари, когато започва първият подготвителен лагер за новия сезон.

„Искам всички национали да участват на всички състезания – заяви кубинският специалист. - Има Световна купа в Бразилия през април, после в Китай и накрая финал в Узбекистан. Има и европейско първенство в София. Тези състезания ни носят точки за световното през 2027 година, на което ще се определят квотите за олимпийските игри в Лос Анджелис“.

Президентът на БФ Бокс Красимир Инински даде много висока оценка за резултатите на родните боксьори през отиващата си година. Той отбеляза и доверието, с което се ползва родната централа в новата организация Световен бокс, която й повери домакинството на европейското първенство за мъже и жени догодина.

„Шести сме в света и трети в Европа, няма какво повече да искам от момчетата като представяне – заяви Инински. - Домакинството на европейското първенство е символ на нашата перфектна работа и това, че я вършим както трябва. Това е първо голяма първенство под егидата на Световен бокс и това е оценка за работата, която вършим. Мисля, че резултатите през годината ни са много красноречиви и нямам никакви забележки. Желанието за работа и дисциплината са налице, затова и резултатите са налице. Така че за нас няма значение в коя федерация сме – боксът си е бокс“.