Путин освободи заместник-министъра на външните работи на Русия

Заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Богданов, който беше и специален представител на лидера на Кремъл Владимир Путин в Близкия изток и Африка, беше освободен от длъжност по негова молба, съобщава руската информационна агенция, цитирана от Reuters.

Напускането на Богданов, обявено с президентски указ, е станало изцяло по негова молба по лични причини, цитира руската информационна агенция свой източник.

Putin fired Mikhail Bogdanov, the Russian envoy to the Middle East. pic.twitter.com/KGXJ3t0N3b