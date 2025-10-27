Путин проведе телефонен разговор с президента на Казахстан, обсъдиха предстоящата му визита в Русия

Президентът на Русия Владимир Путин обсъди по телефона с президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев въпроси от двустранната програма, включително подготовката на предстоящото посещение на казахстанския лидер в Русия, съобщи прессекретариатът на Кремъл.

