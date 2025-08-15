Путин: Русия и Индия ще продължат да развиват конструктивно двустранно сътрудничество

Още по темата: Моди: Индия няма да се поддаде отново на ядрен изнудване 15.08.2025 07:41

В поздравлението си до индийския президент Драупади Мурму и премиера Нарендра Моди по случай Деня на независимостта на републиката, руският президент Владимир Путин отбеляза особено привилегированото стратегическо партньорство между двете страни.

„Ценим отношенията си на специално привилегировано стратегическо партньорство с Индия. Уверен съм, че чрез съвместни усилия ще продължим всестранно да засилваме конструктивното двустранно сътрудничество в различни области. Това напълно отговаря на интересите на нашите приятелски народи и е в съответствие с укрепването на сигурността и стабилността на регионално и глобално ниво“, се казва в изявлението, публикувано на уебсайта на Кремъл.

Путин отбеляза общопризнатите успехи на Индия в социално-икономическата, научно-техническата и други области. Путин подчерта, че Индия се ползва със заслужен авторитет на световната сцена и участва активно в решаването на най-важните въпроси от международния дневен ред.