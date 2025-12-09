Песков нарече разговорите за това, че Русия уж подготвя атака срещу НАТО, "пълни глупости".

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че препратките на германския канцлер Фридрих Мерц към подготовката на Русия за нападение срещу НАТО, които се уж съдържат в определени държавни доктрини, са абсолютна глупост.

"Що се отнася до подготовката на атака срещу НАТО, това са пълни глупости. Отново призовавам всички да се вслушат в оригиналния източник – нашия президент Путин", каза Песков, цитиран от агенция ТАСС.

Говорителят на Кремъл отрече твърденията на германския канцлер Мерц, че Москва се стреми да "възстанови СССР" и да "атакува Европа".

"Това не е вярно: нито едното, нито другото", отговори той на журналистически въпрос по темата.

"Владимир Путин не иска да възстанови Съветския съюз, както самият той неведнъж е заявявал", напомни Дмитрий Песков.

"Защото е невъзможно... И да се говори за това е неуважително към нашите партньори, нашите съюзници от ОНД", отбеляза прессекретарят на руския държавен глава. Що се отнася до твърденията за "Русия, която се готви да атакува НАТО", това са пълни глупости, подчерта той.