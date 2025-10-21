Първан Симеонов: Управлението зависи все повече от Делян Пеевски

Индексът на общественото напрежение в България е висок – 6.9 по скалата от 1 до 10. Това показва наличие на трудно контролируеми рискове. Това заяви политологът Първан Симеонов в ефира на БНТ.

По думите му, индексът се определя според текущата политическа ситуация и обхваща последните три месеца, белязани от редица катаклизми – безводие, водно бедствие и правителствена нестабилност.

„Има увеличаване на напрежението и по отношение на личните финанси и цените. Все още не сме на най-високата степен — неконтролируеми искове, но сме на прага на тази степен. Много зависи какво ще направим с приемането на бюджета и на еврото. Сгъстяват се облаците най-вече в областта на публичните финанси, където държавата трябва да е готова да реже“, каза Симеонов.

Той коментира и правителствената криза, породена от изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преди седмица.

„В това нещо няма особена планировка, прилича повече на един емоционален изблик. Това се дължи на Пеевски, който приклещва Борисов. Все повече е видим натискът ДПС–Ново начало да влезе официално във властта, видимо е и желанието на Борисов да стане отново премиер“, заяви политологът.

По думите му обаче Делян Пеевски ясно е заявил, че няма да подкрепи кабинет с премиер, различен от Желязков.

„Желанието на Борисов беше да стане премиер и да получи повече власт, но в крайна сметка се оказва, че повече власт получава Пеевски. Правителството зависи все повече от Пеевски и все по-малко от Борисов“, посочи Симеонов.

Той добави, че верният ход на Борисов е търпението, каквото винаги е проявявал.

„В момента Борисов изглежда без особени ходове, но времето на един човек не е вечно. Ако има сражение Пеевски–Радев, Борисов в един момент трябва да се определи. Очевидно Пеевски е големият фактор в момента в управлението“, каза още политологът.

Според него опозицията „видимо се наслаждава на ситуацията с известно злорадство“.

„Поне засега всичко видяно напоследък е стегнало лагера на „Продължаваме промяната – Демократична България“. Прекаляванията на властта по-скоро дават точки на техния отбор, което важи и за лагера на останалите опозиционни сили – „Възраждане“, МЕЧ и „Величие““, уточни Симеонов.

В заключение той предупреди, че „страната живее в политическо и институционално безвремие“.

„Такива власти, които нямат друг изход, могат да издържат неочаквано дълго. Пеевски ми изглежда като човек, който смята, че времето работи за него, а останалите могат да се вкопчат във властта, защото се страхуват от евентуален проект на Радев. Но ако публичните ни финанси са в толкова лошо състояние, както описват финансисти, това може да е загуба на национално време за България“, предупреди политологът.