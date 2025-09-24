Първото пътуване на НАСА до Луната от 50 години може да започне през февруари

НАСА обяви, че първите астронавти, които ще пътуват до Луната от повече от половин век, ще излетят още през февруари.

Четирима души, трима американци и един канадец, ще направят десетдневно пътуване до орбита около обратната страна на Луната и ще се върнат на Земята на борда на мисията Artemis II, която е планирана за април, но може да бъде преместена за февруари, съобщиха космическите ръководители.

Мисията ще помогне на НАСА да се подготви за първото човешко кацане на лунната повърхност от декември 1972 г. насам, планирано за не по-рано от средата на 2027 г.

Откакто астронавтите от Аполо 17 направиха пътуването от 240 000 мили обратно от лунната повърхност през 1972 г., никой човек не се е осмелявал да излезе отвъд ниската околоземна орбита.

Международната космическа станция обикаля само на 400 километра над повърхността на нашата планета, докато най-далечното разстояние, на което астронавт е пътувал от Земята през последните 53 години, е 1495 километра - по-малко от половин процент от разстоянието до Луната.

Лакиша Хокинс, заместник-администратор в НАСА, заяви на пресконференция във вторник, че човечеството „заедно ще има място на първия ред в историята“.

„Прозорецът за изстрелване може да отвори още на 5 февруари, но искаме да подчертаем, че безопасността е наш основен приоритет“, каза тя.

Екипажът ще бъде съставен от Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох от НАСА и Джереми Хансен от Канадската космическа агенция.

Ракетната система, която ще превозва екипажа, наречена Space Launch System, е „почти сглобена и готова за изстрелване“, каза Чарли Блекуел-Томпсън, директор по изстрелванията на програмата Artemis. Капсулата на екипажа, наречена Orion, просто трябва да бъде завършена и свързана.

Artemis I беше изстреляна без екипаж през ноември 2022 г., за да обиколи Луната и да се върне на Земята. Тя имаше проблеми с топлинния си щит по време на повторното влизане в атмосферата, но те оттогава са решени. Мисията ще изследва ефекта от космическите пътувания върху телата на астронавтите, като ще бъдат взети проби от тъкани преди и след мисията.

Те ще кацнат край бреговете на Калифорния при завръщането си.

Мисията Artemis III, която ще изпрати първата жена и първия небял човек на Луната, е планирана за „не по-рано от средата на 2027 г.“, дата, която експертите смятат за вероятно да се отложи, тъй като фирмата SpaceX на Илон Мъск работи по усъвършенстването на Starship, който ще предприеме пътуването.