Пътят Михалково - Девин - Кричим е затворен за движение заради ремонт

Пътят Михалково - Девин - Кричим е затворен за движение до 9 ноември заради ремонт. Това каза в ефира на БНТ заместник-областният управител на Смолян Адриан Петров.

По думите му в Смолянска област дъждовете създават проблеми по пътната мрежа.

Областният управител свиква съвет утре с цел да се набележат мерки преди зимния сезон, за да не бъде областта откъсната от света.

"Смолянска област е единствената, която животът в нея се случва само на колела. Вчера в 12:00 ч. на обяд беше затворен участъкът Девин - Кричим, малко по-късно тир затвори пътното платно за движение след Асеновград в посока Смолян. Пътната инфраструктура е от особено значение, затова утре се свиква съвет, на който да се чуе каква е готовността на всички институции, които имат отношение към зимното поддържане и пътната мрежа, за да се набележат конкретни мерки", заяви Адриан Петров.