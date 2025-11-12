Работодателите отказаха да участват в обсъждането на Бюджет 2026 в тристрания съвет

Работодателските организации няма да участват в насроченото за четвъртък – 13 ноември, заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което социалните партньори трябва да се обсъдят проекта на Бюджет 2026. Това обявиха в своя позиция от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), ), обединяваща четирите национално представени работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

В текста се посочва:

"Вече нееднократно декларирахме, че с настоящия проект на държавен бюджет за 2026 година се отстъпва от заявената от управляващото мнозинство позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България. Напротив, предвижда се увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта (което води до над 10% ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд „Пенсии“) и двукратно повишаване на данъка върху дивидента. Така ежемесечно от всеки зает в реалния сектор ще се изземват допълнителни средства, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера, включително ново двуцифрено увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност и отбрана“ и „Висше образование“. Всичко това прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и в крайна сметка ще редуцира бюджетните приходи. Поради тази причина, АОБР не подкрепя представения проект на Закон за бюджет за 2026 г.

За наше съжаление, развитието на бюджетната процедура не предполага реален дебат, търсенето и намирането на оптимални решения в настоящия момент. По тази причина организациите, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели няма да участват в предстоящото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 13 ноември. Ние не приемаме да бъдем участници в процес, който подменя социалния диалог с формално обсъждане на най-важния закон в държавата. След извършен опит миналата седмица за формална консултация на проекта за държавен бюджет в НСТС, на следващ етап за обсъждане ни се предлага същият документ, без корекции по съдържанието. Това не е държавнически подход, а имитация на консултации, лишена от истински дебат и отговорност.

АОБР няма да легитимира подобно решение. Нашата отговорност е да защитим конкурентоспособността на българската икономика, а не да участваме в процес, който игнорира реформи и продължава неефективното харчене, включително на финансови средства, взети на заем.

Оставаме в готовност за реален диалог с достатъчни срокове, публичност и оценка на въздействието и ще съдействаме за това!"