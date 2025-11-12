Радев и Ердоган заедно на мач

Румен Радев и Ерджеп Ердоган ще гледат заедно световната квалификация Турция – България в Бурса, твърди сайтът bursasaati. Двубоят е в събота, а домакините се нуждаят от равенство, за да се класират на бараж за Мондиал 2026. Двамата държавни глави не за първи път посещават двубои на националните отбори.

България има да отмъщава на Турция за загубата с 1:6 в София през есента. Но фактът е, че сме голям аутсайдер. Бурса пък е известен с най-голяма българска общност. Там националният отбор на Турция е изиграл 9 мача, от които шест са официални. Статуквото на съперника е 3 победи, 2 равенства и 4 загуби. За България квалификацията е шанс за реванш и за старт на ново начало при селекционера Александър Димитров, който досега има четири загуби.