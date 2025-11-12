Ракът на дебелото черво все по-често разболява млади хора

Ракът на дебелото черво се среща все по-често при млади хора - под 50-годишна възраст. Това заяви в обширна публикация гастроентерологът д-р Стефан Митев. Лекарят се позовава на най-новите данни на Джеймс Чърч, международно признат специалист по колоректална хирургия.

Медицинският труд на Чърч „105 Clinical Questions in Colorectal Surgery“ (2025 г.) съдържа 105 практически въпроса и отговори, свързани с диагностиката, лечението и управлението на заболявания на дебелото черво и ректума.

Важно - първите симптоми

Под 50-годишна възраст може да се говори за рак с ранно начало, който обикновено не може да бъде хванат чрез скринингово изследване, а първите симптоми (кървене, анемия) вече сигнализират напреднало заболяване. Епидемиологични данни показват категорично нарастване на процента на ранен рак на дебелото черво в последните десетилетия. Тенденцията започва около 1950 г.

"До 25% от младите хора с рак на дебелото черво имат подлежащо генетично заболяване (напр. синдром на Линч), а около 14% имат възпалително чревно заболяване (улцерозен колит или болест на Крон). Около 18% имат фамилна обремененост (т.е. имат кръвен роднина от първа линия с рак на дебелото черво). Но при цели 50% ракът е спорадичен, т.е. случаен, без никакви подлежащи рискови фактори. Просто лош късмет. Почти всички пациенти, които съм имал с ранен рак на дебелото черво, са били с нормално телесно тегло, без фамилна обремененост и водещи относително здравословен начин на живот", се казва в публикацията на д-р Митев.

Какви са причините?

"Никой не знае със сигурност и вероятно са комбинация от фактори. Най-често се говори за затлъстяването и заседналия начин на живот (паралелно нарастващи в целия свят). Но в нов учебник прочетох и друга хипотеза, за която не се бях замислял...

Една от възможните причини е... отлагането на дефекацията. Ако не отидете в тоалетната при първия позив за изхождане, фекалните материи остават по-дълго от обичайното в ректума. Настъпва известна дехидратация и изхожданията стават по твърди, като по-дълго време имат контакт с чревната стена.

Това теоретично увеличава концентрацията на потенциални канцерогени. А отлагането на дефекацията е по-често с масовото разпространение на смартфони и социалните мрежи. Обществото като цяло е по-заето с всяко изминало десетилетие.

Звучи странно, но може да има значение. Посещавайте тоалетната още с първия позив. Не отлагайте. Така ще се предпазите и от усложнения на хемороидалната болест, като кървене, което е по-често при твърди изхождания и напъване. И не забравяйте, че при наличие на кръв в изхожданията трябва да посетите лекар, който да направи ректално туширане и при нужда да назначи колоноскопия. Това може да спаси животи и повече хора трябва да го знаят", припомня д-р Митев.