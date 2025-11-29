Рекордна цена за нова кола

20 милиона долара платени на търг за S1 LM

Автомобилен шедьовър на Гордън Мъри

Най-скъпата нова кола, продавана някога на търг, струва 20,630 милиона долара. Тази цена бе постигната при наддаване в Лас Вегас за суперавтомобила S1 LM (шаси №1) на британската марка Gordon Murray. Тя произвежда поръчкови бутикови спортни модели, ориентирани към максимална производителност и върхово представяне на писта. От серията S1 LM са сглобени само пет екземпляра.

Търгът бе организиран в рамките на уикенда със състезанието от “Формула 1” за Голямата награда на Лас Вегас. Автомобилът, чиято цена надхвърли 20 милиона долара, бе показан по изключително зрелищен начин на търга в хотел Wynn. Колата буквално долетя, закрепена на платформа под мощен хеликоптер, и премина, без да каца. Продавачи и колекционери от цял свят се състезаваха в наддаването, докато накрая един от тях остана сам на предложената от него цена от 20 630 000 долара. Никога досега нов автомобил не е продаван толкова скъпо на търг, като изключим благотворителните събития.

Външният дизайн е повлиян от McLaren F1 GTR (победител в Льо Ман през 1995 г.).

Новият собственик на S1 LM получава срещу грандиозната сума несравнимо преживяване. Освен изключителната “движима” собственост, той се сдобива с лични сесии за персонализация на всеки един детайл от колата с професор Гордън Мъри, кавалер на ордена на Британската империя. Допълнително ще получи обучителни сесии по шофиране с известния пилот Дарио Франкити, четирикратен шампион в сериите “Индикар”. В багажника на колата ще бъде поставен уникален албум от 500 страници, описващ създаването на автомобила и съдържащ оригинални скици и записки от личния бележник на Гордън Мъри.

Автомобилът за 20 милиона долара прелетя на платформа, носена от хеликоптер, над хотела, където се провеждаше търгът за него.

Серията от пет екземпляра S1 LM е най-ексклузивно творение на Gordon Murray Special Vehicles. Автомобилът се характеризира с емблематичения стил на McLaren F1 GTR (победител в Льо Ман през 1995 г.). Двигателят е специална изработка V12 с работен обем 4,3 л и мощност 720 к. с. при 12 100 об/мин, свързан с 6-степенна ръчна скоростна кутия и състезателно окачване. Каросерията е ултралека, изработена предимно от карбон.