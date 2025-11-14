РЗИ-Бургас временно затвори хосписа в Поморие

РЗИ-Бургас ще изпрати информация за случая и до прокуратурата

РЗИ-Бургас нареди временно затваряне на хосписа в Поморие, след като проверка констатира, че предписанията от октомври не са изпълнени, съобщава Нова телевизия.

„Домът продължава да не е в съответствие с действащите нормативни изисквания. Има несъответствия в самите помещения, които са в лошо хигиенно състояние и не се поддържат. На домуващите не е осигурен необходимият персонал, което води до лошо обслужване – включително до това хората да не бъдат къпани според изискванията“, заяви д-р Мариана Кофинова, заместник-директор на РЗИ-Бургас.

Домът за възрастни хора продължава да функционира, въпреки че е нерегламентиран обект и срещу него има наложени санкции от Агенцията за качество на социалните услуги. Инспекцията установи редица нарушения, включително лошо състояние на помещенията и недостиг на персонал за адекватни грижи за обитателите.

Предстои налагането на нови санкции и предприемането на мерки за временно затваряне на хосписа, докато не бъде приведен в съответствие с нормативните изисквания. РЗИ-Бургас ще изпрати информация за случая и до прокуратурата.

