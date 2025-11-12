Романът за последните дни на Ърнест Хемингуей вече и на български

Книга за тиранията на безвъзвратно изтичащото време

Носител е на титлите кавалер на Почетния легион и командор на Ордена на изкуствата и литературата

Автор е изтъкнатия френски писател и биограф Жерар дьо Кортанс



На българския пазар излезе от печат биографичен роман за последните дни от живота на Ърнест Хемингуей. Един от легендарните писатели на XX век и един от най-колоритните творци, живели някога. А тази книга е още едно доказателство, че животът му е поне толкова завладяващ, колкото и животът на всеки персонаж, чийто образ е изваял. Преводът е дело на Румяна Мл. Станчева. Художник на корицата е Дамян Дамянов.

“Сега в сънищата си виждаше само местности и лъвове по плажовете” (248 стр.) е роман за тиранията на безвъзвратно изтичащото време, за ролята на писателя и силата на литературата. През юли 1960-а в спокойния пристан на вила “Финка Вихия” край Хавана Ърнест Хемингуей пише все по-трудно. Изпаднал в творческо безсилие, уморен, изтормозен, потиснат, заминава за Испания с намерение да завърши книгата си за бикоборските игри. Но здравето му е разклатено, завръщането в Куба е невъзможно и той се прибира в САЩ. След една година, изпълнена със страдания и блянове по Куба, и няколко мъчителни престоя в психиатрична клиника животът на Нобеловия лауреат приключва драматично в Кечъм, Айдахо.

Ярка личност с многостранни интереси, Жерар дьо Кортанс (р. 1948 г.) е изтъкнат френски романист, биограф, есеист, преводач, поет, драматург и литературен критик. Автор е на повече от 90 книги, сред които романизирани биографии на изявени творци. Произведенията му са преведени на 25 езика. Удостоен е с редица престижни литературни награди. Носител е на титлите кавалер на Почетния легион и командор на Ордена на изкуствата и литературата. С настоящото заглавие Жерар дьо Кортанс въвежда читателя в интимния свят и терзанията на твореца, общуващ със своите герои, извайващ всяка фраза, всяка дума, в драмата на един различен от легендата Ърнест Хемингуей - объркан, раним и тласнат към самоубийство.

Книгата “Сега в сънищата си виждаше само местности и лъвове по плажовете” има посвещение в памет на друг легендарен майстор на перото - Пол Остър.

Цитати на великия американски автор

“Той вече не сънуваше бури, нито жени, нито забележителни случки, големи риби, побоища или борби, нито пък жена си. Сега в сънищата си виждаше само местности и лъвове по плажовете.”

“Старецът и морето”

“Какво остава от един живот в неговия край? Лятна нощ в Италия, две-три ноти от една мелодия, споделена усмивка, страница от книга, няколко стиха, една призната грешка, едно угризение?”

“Всички добри книги си приличат по едно нещо - те са по-истински, отколкото ако се бяха случили наистина.”

“Обичам да слушам. Слушайки внимателно, научавам много. Много хора никога не слушат.”

“Котката има абсолютна емоционална честност. Човешките същества, поради една или друга причина, може да скрият чувствата си. Но една котка не може.”

“Смелостта е грация под натиск.”

“Хубаво е да имаш пред себе си крайна цел на пътуването, но пътуването има значение, не краят.”

“Всички истински подли неща започват от невинност.”

“През целия си живот гледах на думите сякаш ги виждам за първи път.”

“Никога не си помисляйте, че войната, без значение колко нужна или оправдана е тя, не е престъпление.”

“Животът на всеки човек свършва по един и същи начин. Само подробностите за това как е живял и как е починал го различават от другия.”