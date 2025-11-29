Росен Желязков: Кабинетът в момента функционира много добре като единен орган (ВИДЕО)

Уверявам ви, че кабинетът в момента функционира много добре като единен орган, независимо от сложната партийна организация в него. Това заяви премиерът Росен Желязков. Той участва в Националната академия на младежките структури на партията, която се провежда в Разлог.

"Ако говорим за натрупани напрежения трябва да поставим въпроса за консенсуса по социалния мир. В момента разговорът, който се случва е ние къде сме. Дали вървим от демокрацията на ценностите, към един по-авторитарен модел, който започва да се прокрадва и то не само в нашата страна", каза той.

"Всъщност вие виждате как разговорът от това как отново да седнем на една маса със синдикатите и работодателите, се подмени с темата дали проектът на бюджет да бъде изтеглен, претеглен или нещо друго. Тоест в терминологичния разговор", каза Желязков.

"Най-големият и важен разговор, който трябва да се поставя, е този за приоритетите. Те за 3 - образование, демография и ценностна система. Затова днешният разговор е ценностният. Сигурни сме, че лидерът Борисов е този, който ще се справи с предизвикателствата", каза още премиерът.