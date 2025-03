Росен Желязков: Украйна, бъде смела бъди силна. Ние оставаме до теб!

"Украйна, бъде смела бъди силна. Ние оставаме до теб".

Това написа премиерът Росен Желязков в социалната мрежа X след провала на снощната среща между Владимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом. Двамата влязоха в многократни пререкания, като украинският лидер призова стопанина на Белия дом да бъде предпазлив по отношение на Русия, а Тръмп го обвини в неуважение.

Същото послание отправи в социалната мрежа и външният ни министър Георг Георгиев.

🇺🇦 Ukraine, be brave, be strong. We stand by you. 🇧🇬🇪🇺

🇺🇦 Ukraine, be brave, be strong!

We are all by your side. 🇧🇬 🇪🇺