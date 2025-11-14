Министър-председателят Росен Желязков ще бъде на работно посещение в областите Силистра и Разград утре, 15 ноември.

Рано сутринта премиерът ще се запознае с хода на работата по реализацията на Вертикалния газов коридор в района на магистрала “Хемус”.

По-късно през деня министър-председателят Желязков ще проведе работно съвещание с кметове от област Силистра. След това, в 13:10 часа, Росен Желязков ще инспектира ремонтът на улица „Ана Вентура“ в гр. Тутракан. Премиерът ще посети и точката на бъдещата фериботна линия Тутракан-Олтеница на река Дунав.

Следобед премиерът Желязков ще посети и област Разград. Там Желязков също ще проведе работна среща с кметове от областта. След това, в 15:30 ч., премиерът ще направи инспекция на ремонта на джамията „Макбул Ибрахим паша“, след което ще провери и хода на работата по изографисването на църквата „Свети Цар Борис-Михаил Покръстител“.