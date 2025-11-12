„Роскосмос“ разкри кога ще бъде изстреляна ракетата "Союз-5"

Новата ракета е част от проекта „Феникс“

Първото изстрелване на новата руска ракета-носител „Союз-5“ може да се осъществи съвсем скоро. Това съобщи пред „Известия“ ръководителят на държавната корпорация „Роскосмос“ Дмитрий Баканов.

„Очакваме приключването на всички тестове на територията на Байконур и се подготвяме за старт в рамките на няколко седмици“, заяви той.

Новата ракета е част от проекта „Феникс“, в рамките на който е разработен и двигателят РД-171МВ – наричан „царският двигател“ заради впечатляващата си мощност. Той разполага с четири горивни камери, а тягата му е сравнима с енергията, произвеждана от голяма електроцентрала.

Очаква се „Союз-5“ да може да извежда космически апарати в различни орбити и в бъдеще да се използва и за пилотирани мисии.

На 10 октомври бе съобщено, че първата степен на перспективната ракета е преминала успешно огневи тестове. Изпитанията, проведени с двигателя РД-171МВ с тяга от 800 тона, са продължили 160 секунди.