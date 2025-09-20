Русия нанесе масирана атака по Украйна, ракета удари блок в Днипро

Русия предприе поредна масирана атака срещу Украйна миналата нощ, използвайки 40 крилати и балистични ракети и приблизително 580 безпилотни летателни апарата от различни типове, по данни на украинските военни. Под удари бяха Днипро и Днепропетровска области, както и Николаевска, Черниговска, Запорожка, Киевска, Полтавска, Сумска, Харковска и Одеска области.

„Целта на врага беше нашата инфраструктура, жилищни райони и цивилни предприятия. В Днепър е регистрирано директно попадение на ракета с касетъчен боеприпас по многоетажна сграда. Към момента е известно за десетки ранени в резултат на обстрела. Трима души, за съжаление, загинаха“, написа украинският лидер Володимир Зеленски в Telegram.

Той също подчерта, че пилотите на изтребителите F-16 „свършиха успешна работа по защитата на Украйна от крилати ракети“.

Украинският президент повтори, че подобни руски удари нямат военно оправдание. „Това е умишлена руска стратегия за сплашване на цивилни и унищожаване на нашата инфраструктура“, добави Зеленски.

"26 души са ранени при нощно нападение в Днипро. 14 са в болница, останалите ще се възстановяват у дома“, написа в Telegram ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Сергий Лисак.

Отбелязва се, че 55-годишен мъж е в тежко състояние. Той има изгаряния по 70% от тялото си. Медици се борят за живота му.

Кметът Борис Филатов съобщи, че е бил буден цяла нощ заради обстрелите и че сутринта руснаците са ударили жилищния блок с ракета.

През нощта руската армия е предприела комбинирана атака срещу Николаев, съобщи ръководителят на местната ОВА Виталий Ким, Използвани са балистични ракети и дронове.

„Индустриална инфраструктура беше атакувана и избухнаха пожари. В момента няма данни за жертви“, каза Ким.

Дронове са атакували ферма в Снигиревски район. Възникнал е пожар в склад. Взривната вълна е повредила частни домове и два автомобила, предаде Укринфрм

Според началника на Хмелницката ОВА Сергий Тюрин, в резултат на вражеско нападение в община Дунаевци, при гасенето на пожар в една от къщите е открито тялото на починал мъж, роден през 1979 г.

Още двама души са потърсили медицинска помощ. В района са разрушени две къщи, а приблизително 20 жилищни сгради са повредени.

Одеската област също беше засегната от вражески огън. Пожар избухна в склад на ферма, а складове със селскостопанска техника бяха унищожени.