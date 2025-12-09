Русия напредва в производството на серия от противоракови ваксини

Още по темата: Някои видове рак вече не реагират на лечение: Какво откри екип от изследователи 07.12.2025 16:53

Здравното министерство на Русия е разрешило употребата на два противоракови препарата: мРНК и пептидна ваксина

Първите три тестови серии от мРНК противоракова ваксина са произведени в Русия, съобщи Александър Гинцбург, директор на Националния изследователски център по епидемиология и микробиология "Гамалея".

"Бяха отпуснати средства за изграждане на производствена база за производство на мРНК ваксина в центъра "Гамалея". Фабриката е построена и напълно оборудвана. Освен това вече са произведени три валидационни серии. И най-важното е, че нашият водещ онкологичен център, Научноизследователският онкологичен институт "Херцен", ръководен от академик Андрей Каприн, е получил целия пакет от разрешителни документи за използване на тази технология, от диагностиката до производството на мРНК и употребата ѝ при хора", каза той на научна конференция в Института за системно програмиране "Иванников" към Руската академия на науките, предава агенция ТАСС.

Според по-ранни съобщения, руското здравно министерство е разрешило употребата на два противоракови препарата: мРНК и пептидна ваксина.

Ваксината Neooncovac за лечение на меланом е разработена съвместно с центъра "Гамалея" и Руския онкологичен изследователски център "Блохин" и е произведена в Националния медицински изследователски радиологичен център (НМРРЦ) на руското здравно министерство. Тя е предназначена за възрастни пациенти с неоперабилен или метастатичен меланом.