Русия пусна на вода ядрен крайцер, способен да превозва „Посейдон“, близо до финландските граници

Церемонията по освобождаването на атомната подводница "Хабаровск" от слиповете ѝ се проведе в Северодвинск под ръководството на руския министър на отбраната Андрей Белоусов. Съобщи руското Министерство на отбраната.

На церемонията присъстваха и адмирал Александър Моисеев, главнокомандващ на руския флот, Андрей Пучков, генерален директор на Обединената корабостроителна корпорация, и Михаил Будниченко, генерален директор на „Севмаш“.

„Днес е важно събитие за нас: тежкият атомен ракетен крайцер „Хабаровск“ се спуска на вода от слиповете на известния „Севмаш“, отбеляза ръководителят на руското военно ведомство.

Атомната подводница „Хабаровск“ е проектирана от Централното конструкторско бюро по морско инженерство „Рубин“ АД. Тя е предназначена да изпълнява задачите на ВМС, използвайки съвременни подводни оръжия, включително роботизирани системи за различни цели.