„Хабаровск“ – новата руска ядрена подводница, способна да носи „Посейдон“

Русия официално представи новата си атомна подводница „Хабаровск“, способна да носи ядрените торпеда „Посейдон“, за които Москва твърди, че могат да предизвикат „радиоактивни цунами“, съобщава Newsweek.

Подводницата беше спусната на вода в голям корабостроителен завод в северозападната част на страната и е втората от този тип след „Белгород“. „Хабаровск“ е част от програмата за „оръжия от ново поколение“, обявена от президента Владимир Путин още през 2018 г.

Според руското министерство на отбраната, подводницата е „предназначена за изпълнение на задачи на военноморските сили с използване на съвременни подводни оръжия, включително роботизирани устройства за различни цели“.

„Въоръжението на „Хабаровск“ ще защитава територията на Русия и нейните интереси по света“, заяви министърът на отбраната Андрей Белоусов.

Експерти смятат, че „Хабаровск“ е базиран на подводниците от клас „Борей“, които могат да се движат дълбоко под повърхността, без да бъдат засечени. Подобно на тях, новата подводница е създадена, за да „се крие незабелязано в дълбините на океана, надявайки се моментът за използване на оръжията ѝ никога да не настъпи“, коментира стратегическият анализатор Фредерик Мертенс от холандската изследователска организация TNO.

Торпедото „Посейдон“, за първи път показано по руската телевизия преди десетилетие, е проектирано да изминава огромни разстояния и да предизвиква цунами с разрушителна сила, способна да унищожи цял град. Според експерти, тези оръжия вероятно биха били използвани единствено в случай на пълномащабна ядрена война.

Американският флот няма аналог на „Хабаровск“ – нито оръжие, подобно на „Посейдон“. „САЩ просто нямат нужда от него“, казва Мертенс, допълвайки, че Вашингтон няма подводница с подобни способности.

Според военния анализатор Х. И. Сътън, „Хабаровск“ е малко по-малък от „Белгород“, но разработката му е била забавена от пандемията от COVID-19 и от натиска, свързан с войната в Украйна.

Русия обяви, че подводницата скоро ще започне морски изпитания, преди да влезе официално на въоръжение.